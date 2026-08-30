منحة علماء المستقبل.. شروط التقديم والتخصصات وطريقة استمرار الدعم حتى التخرج

كشف الكاتب الصحفي محمد صبحي ناجي، المتخصص في شئون التعليم العالي، تفاصيل منحة «علماء المستقبل» التي تطلقها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من الأسر المستفيدة من مبادرة «تكافل وكرامة».

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” تقديم روان أبو العينين ونهاد سمير، أن المنحة تستهدف الطلاب المصريين المتفوقين، وتتيح لهم الدراسة في 32 جامعة أهلية موزعة على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التخصصات تشمل مجالات تحتاجها سوق العمل، من بينها الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والسياحة والفنادق، والآثار، والهندسة، والطب، والتمريض، والطب البيطري.

وقال إن من أبرز شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن المتفوقين في الثانوية العامة، وأن تكون أسرته مستفيدة من مبادرة «تكافل وكرامة»، فضلًا عن كونه من الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأكد أن التقديم على المنحة يتم إلكترونيًا، مع رفع المستندات التي تثبت إعفاء الطالب من المصروفات، واستفادة أسرته من «تكافل وكرامة»، وحصوله على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية، إلى جانب شهادة حسن سير وسلوك تثبت عدم فصله تأديبيًا خلال فترة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف أن توزيع الطلاب على الجامعات يتم وفق نطاق جغرافي، وفي حال عدم توافر التخصص الذي يرغب فيه الطالب بالجامعة الأهلية الموجودة بمحافظته، يمكن إلحاقه بالجامعة الأقرب جغرافيًا التي يتوافر بها التخصص، وفقًا للضوابط المحددة.

وأوضح أن الطلاب الذين تستوفي مستنداتهم الشروط يخضعون لاختبارات قبول تختلف حسب الجامعة والتخصص، فعلى سبيل المثال يحتاج المتقدمون لكليات الطب إلى مراجعة بعض المواد المرتبطة بالتخصص واللغة الإنجليزية، وكذلك تختلف متطلبات اختبارات الهندسة وفقًا لطبيعة الدراسة.

وذكر أن منحة «علماء المستقبل» منحة شاملة تغطي المصروفات الدراسية والإعاشة والإقامة في المدن الجامعية التابعة للجامعة الأهلية، مع صرف مخصصات الإعاشة بشكل دوري للطالب الذي يستوفي الشروط.