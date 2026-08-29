كواليس تجديد عقود الأهلي.. هاني يقترب من الحسم وشوبير يعطل الإعلان وطلب جديد يحسم مصير ياسر إبراهيم

تواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها المكثفة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتأمين مستقبل مجموعة من العناصر التي تمثل جزءًا مهمًا من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الكرة بالنادي إلى إغلاق هذا الملف خلال الفترة الحالية بعدما قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضات تجديد عقود خمسة لاعبين مع اقتراب الإعلان عن بعض الاتفاقات بشكل رسمي بينما لا تزال هناك تفاصيل محدودة تعطل حسم ملفات أخرى.

ويأتي التحرك الأهلاوي في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقرار الفريق وعدم السماح بدخول اللاعبين أصحاب العقود القريبة من نهايتها في مرحلة من عدم اليقين إلى جانب تأمين العناصر الشابة التي ترى الإدارة والجهاز الفني أنها تمثل جزءًا من مستقبل الفريق.

عمر سيد معوض وكريم الدبيس.. الإعلان يقترب

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي اقتربت الإدارة من الإعلان رسميًا عن تمديد عقدي عمر سيد معوض وكريم الدبيس بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالثنائي.

وكان عمر سيد معوض قد وقع بالفعل على عقده الجديد مع النادي في الوقت الذي جرى فيه الانتهاء من اتفاق تمديد عقد كريم الدبيس ليصبح الثنائي ضمن الأسماء التي حسم الأهلي مستقبلها مبكرًا.

ويعكس تجديد عقدي اللاعبين توجه إدارة الأهلي نحو الحفاظ على العناصر الشابة خاصة أن الثنائي يحظى بثقة الجهاز الفني وتعتبر الإدارة أن تأمين مستقبلهما يمثل خطوة مهمة ضمن خطة بناء فريق قادر على المنافسة لسنوات مقبلة.

محمد هاني يقترب من الاستمرار حتى 2030

ويأتي محمد هاني في مقدمة الملفات التي قطعت إدارة الأهلي فيها شوطًا كبيرًا بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق بشأن معظم تفاصيل العقد الجديد ولم يتبق سوى بعض الإجراءات النهائية قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن استمرار الظهير الأيمن مع الفريق.

ويستهدف الأهلي تمديد عقد محمد هاني حتى عام 2030 في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه ورغبة الإدارة في الحفاظ على أحد العناصر التي تمتلك خبرة طويلة داخل الفريق.

ويعكس الاتجاه نحو تمديد عقد هاني لسنوات طويلة رغبة الأهلي في غلق ملف أحد العناصر الأساسية وعدم الانتظار حتى دخول اللاعب في الفترة الأخيرة من عقده بما قد يفتح الباب أمام عروض أو مفاوضات خارجية.

ياسر إبراهيم.. عقد جديد حتى 2029

أما ياسر إبراهيم مدافع الفريق فقد اقترب هو الآخر من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

ووفقًا للمعلومات الواردة من داخل الأهلي أصبح اللاعب قريبًا من توقيع عقد جديد يمتد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي بما يعني استمراره مع الفريق حتى عام 2029.

وتولي إدارة الأهلي أهمية خاصة لملف ياسر إبراهيم في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على عناصر الخبرة في الخط الخلفي وعدم الدخول في أزمة تتعلق برحيل أحد المدافعين الأساسيين دون توفير البديل المناسب.

وتسير المفاوضات بين الطرفين في اتجاه إيجابي بعدما تم الاتفاق على معظم التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد لتصبح مسألة التوقيع والإعلان الرسمي هي الخطوة المنتظرة.

طلب جديد من ياسر إبراهيم على طاولة الأهلي

ورغم التقدم الكبير في مفاوضات التجديد فإن ملف ياسر إبراهيم لا يزال ضمن الملفات التي تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

وتأتي هذه المرحلة في إطار المفاوضات النهائية بين اللاعب وإدارة الأهلي بشأن تفاصيل العقد في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الوصول لصيغة نهائية ترضي الطرفين وتحافظ على اللاعب ضمن القوام الأساسي للفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم التفاصيل المتبقية خاصة أن إدارة الأهلي ترغب في إنهاء الملف وعدم تركه مفتوحًا لفترة طويلة.

مصطفى شوبير.. الاتفاق تم والتوقيع يتأجل

ولا يختلف موقف مصطفى شوبير كثيرًا من حيث اقتراب الاتفاق إلا أن ملف حارس الأهلي شهد تطورًا مختلفًا بعدما ظهرت نقطة واحدة حالت دون الإعلان عن التجديد حتى الآن.

ووفقًا للمصدر توصل الأهلي ومصطفى شوبير إلى اتفاق بشأن البنود الرئيسية للعقد الجديد إلا أن طلب وكيل اللاعب كريس إيميل بإضافة شرط جزائي إلى العقد تسبب في تأجيل الإعلان الرسمي.

وتتمسك إدارة الأهلي برفض إدراج شرط جزائي في عقد الحارس في ظل سياسة النادي المعتمدة في هذا الشأن وهو ما جعل هذه النقطة تحديدًا العقبة الأخيرة أمام توقيع العقود الجديدة.

وبالتالي فإن ملف شوبير لا يزال مفتوحًا رغم الاتفاق على معظم التفاصيل انتظارًا لحسم مسألة الشرط الجزائي بين النادي ووكيل اللاعب.

الأهلي يعيد تقييم عقد مصطفى شوبير

ويأتي التحرك لتعديل عقد مصطفى شوبير في ظل التطور اللافت الذي طرأ على وضع الحارس خلال الفترة الأخيرة ويحصل شوبير في آخر عام من عقده الحالي على 4 ملايين جنيه وترى إدارة الأهلي أن العقد الجديد يجب أن يعكس التطور الذي حدث في القيمة الفنية والتسويقية للاعب.

وبحسب المصدر شارك حارس الأهلي في حملات إعلانية تجاوزت قيمتها 15 مليون جنيه سنويًا وهو ما دفع النادي إلى إعادة النظر في تفاصيل عقده وتعديل المقابل المالي بما يتناسب مع مكانته الحالية ودوره داخل الفريق.

وتسعى الإدارة إلى منح اللاعب تقديرًا ماليًا يتناسب مع التطور الذي طرأ على قيمته خاصة مع دخوله ضمن الحسابات الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية.