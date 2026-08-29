المهم الـ3 نقاط.. محمد العدل: السلبيات شغلة الجهاز الفني ودورنا دعم الأهلي

أكد المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، أهمية دعم الفريق وعدم فتح أبواب الانتقاد للجهاز الفني أو اللاعبين، عقب الفوز على زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتهت المباراة بإيجابياتها.. وأهمها الثلاث نقاط.. نشيد بكل الإيجابيات».

وأضاف: «أما سلبياتها فنتركها للجهاز الفني.. شغلتهم.. ما تفتحوش أبواب انتقاد للجهاز ولا اللاعبين. كل واحد يلعب دوره».

وشدد العدل على أن دور الجماهير والإعلام الداعم للفريق يجب أن يتركز على مساندة الأهلي وإبراز الجوانب الإيجابية، قائلًا: «وما زلت مصمم إن دورنا هو الدعم وتفخيم الإيجابيات».

واختتم رسالته قائلًا: «شكرًا لتفهم كل الأهلاوية».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أشرف بن شرقي التسجيل للأهلي في الدقيقة 21، قبل أن يضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.