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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشروع بحثي مصري فرنسي بجامعة بنها لدراسة انتشار طفيليات الدم في الخيول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام الفريق المصري للمشروع البحثي المشترك بين كلية الطب البيطري بجامعة بنها ومعهد ANSES بفرنسا بزيارة المعهد، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع واستكمال الأنشطة البحثية المرتبطة به وذلك في إطار المشروع البحثي المشترك الذي يحمل عنوان: «معدلات الانتشار والتصنيف الجزيئي لطفيليات الدم المختارة في الخيول».


وضم الفريق المصري المشارك في الزيارة  الدكتور عبد الفتاح سليم، الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، والدكتورة سلمى شولح، أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالكلية، والطبيب البيطري مصطفى محمد، مدرس مساعد الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري.
وقال " الجيزاوي " أن الزيارة في ضوء اهتمام جامعة بنها بتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات والهيئات العلمية الدولية، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانات البحثية المتقدمة، ودعم تنفيذ مشروعات علمية مشتركة في المجالات ذات الأولوية.
وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات والمناقشات العلمية لمتابعة ما تم إنجازه ضمن مراحل المشروع، إلى جانب تحليل ومناقشة النتائج البحثية التي تم التوصل إليها حتى الآن، وتبادل الرؤى حول آليات استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف العلمية للمشروع.
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن  المشروع المشترك بين جامعة بنها ومعهد ANSES يعكس توجه الجامعة نحو توسيع نطاق الشراكات البحثية الدولية، وتشجيع الباحثين على الانخراط في مشروعات علمية تطبيقية، بما يسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار وخدمة مجالات الطب البيطري والصحة العامة.
كما تمثل مثل هذه المشروعات أحد المسارات التي تدعم استراتيجية الجامعة في بناء شراكات علمية فاعلة مع المؤسسات البحثية الدولية، وتعزيز الحضور العلمي والبحثي لجامعة بنها على المستوى الدولي.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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