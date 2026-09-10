النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية بأنواعها، والمقيدة بمنظومتها الرقمية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويغنيهم عن التوجه إلى مقار النيابات.

أنواع الخدمات

وتشمل الخدمات الجديدة استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين»، و«طلاق»، و«مراجعة»، و«زواج غير مسلمين»، بالإضافة إلى وثيقة «تصادق».

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات تُقدم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

وأكدت أن الدخول إلى هذه الخدمات يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة الوثائق والبيانات على صاحب الشأن، ومنع اطلاع غير المصرح لهم عليها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن استخدام نظام الهوية الرقمية يأتي كإجراء للتحقق من هوية طالب الخدمة وتعزيز حماية وسرية البيانات، دون إتاحة المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة النيابة العامة تطوير منظومة العمل وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، ودعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.