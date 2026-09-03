فول العربية وجرى .. القبض على طالب نصب على عامل بمحطة وقود بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بتزويد سيارته بالوقود بإحدى المحطات والفرار دون سداد قيمته بالإسماعيلية .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( عامل بمحطة وقود – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير ) ، وبسؤاله أقر بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بتزود سيارته بالوقود بالمحطة محل عمله بتاريخ 5 أغسطس المنقضى والفرار دون سداد قيمته .

أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .





