اجتماع باريس يبحث خارطة طريق حصر السلاح في لبنان وترتيبات ما بعد «يونيفيل»

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ اجتماع باريس ناقش خارطة طريق لبنان لحصر السلاح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ اجتماع باريس بحث ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة يونيفيل، مشيرةً، إلى أنّ قائد الجيش اللبناني استعرض أولويات ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق.

وأكملت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ المشاركين عرضوا مساهماتهم المحتملة لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، لافتةً، إلى أنّ اجتماع باريس بحث أفكارا فرنسية وإيطالية للمرحلة ما بعد يونيفيل.

وواصلت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ اجتماع باريس بحث تمويل وتجهيز وتدريب الجيش اللبناني وتنسيق مساهمات الشركاء الدوليين.

وأردفت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ ممثل الأمم المتحدة عرض شروط أي تحرك محتمل بجنوب لبنان في ظل تقليص قوات يونيفيل.