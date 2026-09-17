خبير تحكيمي يحسم الجدل حول يد الونش وواقعة بنتايك أمام المحلة

حسم ناصر عباس، المحلل التحكيمي، الجدل بشأن بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك وغزل المحلة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ناصر عباس، خلال تصريحاته في برنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة «MBC مصر»، إن غزل المحلة لا يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء.

وأوضح: «هل غزل المحلة لها ركلة جزاء؟ لأ»، مشيرًا إلى أن البعض اعتقد أن يد محمود حمدي الونش كانت في وضع غير طبيعي، لكنه أكد أن ذلك غير صحيح.

وأضاف المحلل التحكيمي: «يد مدافع الزمالك كانت في الوضع الطبيعي ومبررة ومضمومة، مش مفرودة، ومفيش ركلة جزاء لغزل المحلة وقرار الحكم صحيح».

وتطرق ناصر عباس إلى أداء الحكم محمود بسيوني، مؤكدًا أنه كان أمام اختبار خلال المباراة، ونجح في التعامل مع إحدى الحالات المهمة، بعدما احتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك.

كما أشار إلى واقعة أخرى شهدتها المباراة، موضحًا أن لاعب غزل المحلة قام بركل لاعب الزمالك محمود بنتايك في الوجه.

وأكد عباس أن الواقعة شهدت قوة زائدة، وكان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب غزل المحلة، قائلًا: «حصل ركل في الوجه من لاعب المحلة ضد بنتايك.. هل في قوة زيادة؟ نعم، وكان يجب طرد لاعب المحلة؛ لأن الوجه منطقة مكشوفة، وليس الاكتفاء ببطاقة صفراء».