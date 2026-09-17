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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفرصة قدامك.. إعلامي يوجه رسالة إلى علي محمود بعد انضمامه لمنتخب مصر: خليك قد الرهان

علي محمود وحسام حسن
علي محمود وحسام حسن
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

وجه الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، رسالة إلى علي محمود، لاعب منتخب مصر، عقب انضمامه إلى قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وكتب محمد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علي محمود لازم يفهم إن الفرصة اللي اداها له كابتن حسام حسن مش مجرد انضمام للمنتخب، دي ممكن تكون نقطة تحول كاملة في مسيرته، والفرص اللي بالشكل ده لازم تمسك فيها بإيديك وسنانك».

وأضاف: «حسام حسن طول الوقت بيدور على اللاعب اللي عنده حتة مختلفة، ميزة يقدر يبني عليها ويطلّع منها لاعب أحسن وأقوى، وعشان كده شفنا معاه لاعيبة كتير بتروح لمكان تاني تمامًا».

وأشار فارس إلى أن قرار حسام حسن بضم علي محمود جاء رغم إمكانية تعرض المدير الفني للانتقادات، موضحًا: «والأهم إن حسام حسن وهو بياخد قرار ضم علي محمود كان عارف كويس إن القرار ده ممكن يفتح عليه باب هجوم وضغوط، لأنه اختار لاعب آخر مباراة له كان برا قايمة الأهلي».

وتابع: «ومع ذلك، محسبهاش بالشكل ده. محسبش ردود الأفعال ولا الهجوم اللي ممكن يتعرض له، وانتصر لرؤيته كمدرب، وقال طالما أنا شايف حاجة في اللاعب ده تستحق، يبقى هاخده وأتحمل قراري».

واستشهد محمد فارس بواقعة إمام عاشور، قائلًا: «وعملها قبل كده مع إمام عاشور. لاعب كان راجع من إصابة طويلة وغايب لشهور، ومع ذلك حسام راهن عليه وأخده كأس الأمم، واتعرض وقتها لهجوم كبير، وفي الآخر رهانه كان صح».

واختتم رسالته لعلي محمود قائلًا: «عشان كده علي محمود لازم يعرف إن حسام حسن اداله في التوقيت ده حاجة أكبر من مجرد فرصة لعب، والرد على الثقة والفرصة دي مش بالكلام، الرد الحقيقي يبقى في الملعب. فخليك قد الرهان، ورد الجميل في الملعب».

علي محمود منتخب مصر حسام حسن

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