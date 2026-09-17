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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند ينتقد لاعبي الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة: 3 نقاط بدون أداء

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند، أداء الزمالك خلال مواجهة غزل المحلة، رغم تحقيق الفريق الأبيض الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بهدف أحمد شريف من ركلة جزاء.. الزمالك يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف.. ثلاث نقاط ثمينة بدون أداء».

وأضاف: «وتفوق واضح للمحلة معظم فترات المباراة وفرص ضائعة بالجملة.. أفضل مباريات زعيم الفلاحين هذا الموسم».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

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