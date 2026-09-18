حريق يلتهم مصنعا للغزل بقرية سندسيس بالمحلة.. والدفع بـ 5 سيارات مطافئ

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل، واقعة اشتعال النيران في عنابر ومخازن مصنع الغزل إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ 5 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل بمصنع غزل ونسيج

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في عنابر مصنع الغزل والنسيج بنطاق قرية سنديس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ماس كهربائي وراء الحريق

وأفاد شهود عيان بأنه وقع ماس كهربائي مفاجئ تسبب في اشتعال النيران في مخازن وعنابر مصنع الغزل والنسيج وشكل أهالي القرية لجانا شعبية لدعم قوات الحماية المدنية في إخماد النيران حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.