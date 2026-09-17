رجالة.. هشام يكن يشيد بلاعبي الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة

علّق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على الفوز الصعب الذي حققه الفريق أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكتب هشام يكن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مباراة قوية جدًا جدًا.. خالد جلال مدرب كبير ومعتمد ودرب محترم، كانت مباراة شرسة بين ولاد الزمالك وفعلاً رجالة».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.