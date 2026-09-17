تحرير 34 محضرًا في حملات رقابية على المخابز الجابرية بالمحلة الكبرى وكفر الزيات

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية على مخابز قرى الجابرية والقيراطية وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبرى، إلى جانب حملات مركز كفر الزيات، والتي أسفرت عن تحرير 34 محضرًا لمخالفات متنوعة.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الحملات مخالفات نقص الأوزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في 4 شكائر دقيق، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم إعطاء بون، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار المرور على المخابز للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.