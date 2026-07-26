نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة رفضه لحفل تكريم والده

حسم أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، الجدل المثار بشأن ما تردد عن رفضه إقامة حفل تأبين أو تكريم لوالده من جانب وزارة الثقافة، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضح أحمد أبو زهرة، عبر منشور له عبر موقع فيسيوك أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من وزارة الثقافة بشأن تنظيم حفل تأبين أو تكريم للفنان الراحل، باستثناء رسالة تلقاها من وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي قبل إعلان استقالتها بفترة قصيرة، أعربت خلالها عن رغبتها في عقد لقاء للحديث عن تكريم والده، إلا أن اللقاء لم يتم، ولم يُطرح الأمر بعد ذلك.

وأضاف أن ما أثير حول رفضه لتكريم والده غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يرفض أي مبادرة من هذا النوع.

وأشار نجل الفنان الراحل إلى أنه تلقى مؤخرًا دعوة للمشاركة في ندوة عن والده ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، لكنه اعتذر عن الحضور بسبب تواجده خارج البلاد، موضحًا أن اعتذاره اقتصر على الندوة فقط، ولا علاقة له بأي تكريم للفنان الراحل.

عبد الرحمن أبو زهرة

تخرج عبد الرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا ثم عين ممثلًا فى المسرح القومى عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

أصبح عبد الرحمن أبو زهرة بطلاً فى المسرح، وانطلق بعدما تم الاستعانة به لبطولة مسرحية "بداية ونهاية" قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد اعتذار بطلها الأساسى عمر الحريرى لظروف خاصة، وبعدها فى مسرحية "المحروسة" الذى قدم بطولتها بعد وفاة بطلها صلاح سرحان، واستمر فى العمل بالمسرح حتى وصل عدد مسرحياته إلى 100 مسرحية.

انطلق عبد الرحمن أبو زهرة فى عالم السينما والدراما وشارك فى العديد من الأعمال، ففى السينما قدم أفلام "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "مطاوع وبهية"، "اللعنة"، "ترويض الرجل"، "الحقيقة اسمها سالم"، "النوم فى العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، و"ديل السمكة"، و"إنت عمري"، و"الجزيرة"، و"أحلام وسلمان"، "تيتة رهيبة".

وفى الدراما التلفزيونية، أشهر مسلسلاته "الهروب"، "لحظة اختيار"، "حكاية الدكتور مسعود"، "المشربية"، "قلب بلا دموع"، "محمد رسول الله"، "رسول الإنسانية"، "صعاليك ولكن شعراء"، "الوسية"، "السقوط فى بئر سبع"، "الزينى بركات"، "لن أعيش فى جلباب أبي" الذى قدم فيه واحداً من أبرز أدواره والذى مازال عالقاً مع الجمهور وعلى السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا.

إضافة إلى مشاركة عبد الرحمن أبو زهرة فى مسلسلات "الحاوى"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "مغامرات القرن القادم"، "نحن لا نزرع الشوك"، "جمهورية زفتى"، "السيرة الهلالية "، و"لما التعلب فات"، "أوان الورد"، "حارة المعز"، "جحا المصري"، "أميرة فى عابدین"، "العمة نور"، و"الطارق"، و"أيامنا"، و"الدم والنار"،"مشوار امرأة"، "العميل 1001"، "المصراوية"، "الملك فاروق"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، و"أنا قلبى دليلي"، "سقوط الخلافة"، و"ملكة فى المنفى"، و"القطة العميا"، و"الجماعة".

وتعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزنى من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دوبلاج لعدد من أفلام الكارتون التى قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزنى الشهيرة، ووضع بصمة لبصوته فى أداء شخصية الأسد "سكار" فى الفيلم الكارتونى "الأسد الملك" اعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية وجعفر فى "علاء الدين".