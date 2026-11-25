أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يواصل مراجعة البيانات البنكية للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التحقق من حقيقة دخولهم والتأكد من مدى تطابقها مع البيانات المقدمة ضمن ملفات التقديم.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاستعلامات الائتمانية كشفت في بعض الحالات عن وجود مستويات دخل أعلى من المعلنة من جانب بعض المتقدمين، وهو ما يستدعي استمرار عمليات الفحص والتدقيق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت أن الصندوق يواصل تنفيذ الزيارات الميدانية للتأكد من إقامة المستفيدين داخل الوحدات السكنية المخصصة لهم، والتأكد من الالتزام بشروط الاستفادة من البرنامج.

وتابعت أن تحقيق الاستدامة لبرنامج الإسكان الاجتماعي يمثل أحد الأهداف الرئيسية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من المبادرة.

منظومة التمويل العقاري

وأشارت إلى أن التمويل العقاري كان أحد أبرز التحديات التي واجهت انطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق عمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة العدل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات، بما ساهم في دعم منظومة التمويل العقاري وتعزيز قدرتها على توفير السكن الملائم للمواطنين.