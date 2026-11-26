في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء منظومة إلكترونية جديدة تحت مسمى «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، لتكون بمثابة قاعدة بيانات مركزية موحدة للدولة المصرية، تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، تتيح الاستفادة من البيانات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وتسهم في تحسين متابعة الأداء داخل مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة.



ما أهداف المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات؟

تستهدف المنظومة الجديدة إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم مختلف المعلومات والبيانات الحكومية، بما يتيح توحيد مصادر البيانات وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار.

كما تعتمد المنظومة على أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على قراءة البيانات بصورة أكثر دقة، واستخلاص المؤشرات المهمة، ومتابعة معدلات الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما يمكن أن يدعم قدرة الجهات المعنية على تحديد التحديات والتعامل معها بشكل أكثر فاعلية.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الخطوة إضافة مهمة لجهود تطوير الإدارة الحكومية، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجهات الحكومية المشمولة بالقرار

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات لن تقتصر على وزارة أو جهة حكومية بعينها، وإنما ستضم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، إلى جانب الجهات التابعة لها.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، من خلال توفير إطار موحد لتجميع البيانات وتنظيمها، بما يقلل من تشتت المعلومات ويساعد على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة.

كما أن شمول القرار لمختلف الوزارات والمحافظات والهيئات العامة يضع أساسًا لمنظومة أوسع لتبادل البيانات، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي ويعزز القدرة على متابعة الملفات الحكومية بصورة مترابطة.

الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار

ويمثل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات أحد أبرز ملامح المنظومة الجديدة، إذ أصبحت البيانات عنصرًا أساسيًا في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة المؤسسات.

فبدلًا من الاعتماد فقط على التقارير التقليدية، تتيح أدوات التحليل الحديثة إمكانية التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات واستخراج مؤشرات تساعد المسؤولين على تقييم الأداء ورصد أوجه القصور بصورة أكثر دقة.

خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في مصر

ويأتي إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ضمن مسار تطوير البنية الرقمية للدولة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة العامة.

في الختام، يمثل قرار رئيس الوزراء خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معلومات حكومية متكاملة، من شأنها دعم حوكمة البيانات وتحسين التنسيق بين مؤسسات الدولة، وفتح المجال أمام الاستفادة بصورة أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي، على أن يرتبط تحقيق هذه الأهداف بآليات التنفيذ الفعلية ومدى كفاءة تطبيق المنظومة على أرض الواقع.