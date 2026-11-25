وضع مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب بسام الصواف، مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام التقنيات الحديثة داخل المؤسسات التعليمية مع وضع مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية.

وتنص مادة 6 من مشروع القانون على أن تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو يُحدد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، وتتولى تنفيذ الخطط المعتمدة، ودعم المعلمين والطلاب، ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية، والإبلاغ عن الأعطال أو المخاطر التقنية.

إتاحة التعليم الرقمي

ونصت المادة الثالثة على إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز، ودعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، إلى جانب حماية البيانات والخصوصية وضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.

كما تضمنت المادة إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية، وإتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي، مع مراعاة إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.

