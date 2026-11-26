مع انقضاء الأعياد والمناسبات الرسمية المدرجة ضمن أجندة عام 2026، يتطلع العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، لاستقبال أولى العطلات المدفوعة الأجر في العام الجديد، ووفقاً للتقويم الزمني والتنظيم المعمول به في مصر، تفتح أجندة إجازات عام 2027 أبوابها برصيد من الراحة المتصلة التي تتيح للمواطنين تنظيم عطلاتهم العائلية، وسط تساؤلات حول المواعيد الدقيقة وأيام الراحة المترتبة عليها.



موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق أول إجازة رسمية في مصر 2027، احتفالات عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ومن المقرر أن تتصل المناسبة بالإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتصل مدة العطلة إلى 3 أيام متتالية بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية في هذين اليومين.

أول إجازة رسمية

تفاصيل إجازة 3 أيام متواصلة في يناير 2027

-الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

-الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

-السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

جدول الإجازات الرسمية 2027 في مصر

يشهد عام 2027 مجموعة من الإجازات الرسمية التي تتنوع بين المناسبات الوطنية والدينية، وتبدأ أولى العطلات بعيد الميلاد المجيد في شهر يناير، بينما تتضمن بقية الشهور أعيادًا ومناسبات مختلفة، وفقًا للمواعيد المتوقعة للتقويم الميلادي والهجري.

عيد الميلاد المجيد

وجاءت أبرز مواعيد الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر خلال عام 2027 كالتالي:

- عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

- عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027.

- عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 9 مارس 2027.

عيد الشرطة

-عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

- عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

-وقفة عرفات: السبت 15 مايو 2027.

-عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 مايو 2027.

-رأس السنة الهجرية 1449: الأحد 6 يونيو 2027.

جدول الإجازات

-ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

-ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

- المولد النبوي الشريف: السبت 14 أغسطس 2027.

-عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

هل تختلف الإجازات الرسمية بين القطاع الحكومي والخاص؟

تحدد الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفقًا للقرارات المنظمة لكل مناسبة، وقد يصدر قرار بترحيل بعض العطلات إلى يوم آخر، بما يتيح تنظيم أيام الراحة للعاملين.

الإجازات الرسمية

كما يحصل طلاب المدارس والجامعات على الإجازات الرسمية المقررة، مع مراعاة طبيعة الجداول الدراسية والقرارات الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة.