نجح عبد الرحمن مجدي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق بيراميدز في مرمى المغرب الفاسي المغربي لتصبح النتيجة 1-0 لبيراميدز في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف في الدقيقة 57 من عمر اللقاء بعد انفراده بمرمى فريق المغرب الفاسي.

تشكيل بيراميدز

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة المغرب الفاسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام المغرب الفاسي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

الوسط: محمود صابر، حامد حمدان، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما.

بدلاء بيراميدز

هيثم، العسقلاني، توفيق، قطة، ماهر، فاخوري، دا سيلفا، عبد القادر، زيكو.