انطلقت فعاليات المجموعة الخامسة من الدورات التدريبية للجنة القيد تحت التمرين لعام 2026، التي تنظمها نقابة الصحفيين من خلال مركز التدريب، في إطار جهود النقابة لتأهيل الصحفيين الجدد، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات العمل الصحفي.

وشهدت فعاليات انطلاق المجموعة حضور الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، الذي يتابع جهود النقابة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني للصحفيين الجدد، والارتقاء بمستوى إعدادهم لممارسة المهنة وفق أحدث المعايير المهنية.

وتضمن اليوم التدريبي محورًا متخصصًا حول أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، قدمته إيمان الوراقي، وتناولت خلاله أبرز الأدوات والتطبيقات الحديثة، وآليات توظيفها في تطوير العمل الصحفي وإنتاج المحتوى، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة في صناعة الصحافة والإعلام.

ويستهدف البرنامج التدريبي تقديم محتوى متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويغطي مجموعة متنوعة من المهارات الصحفية، تشمل التحرير الصحفي، والترجمة الصحفية، والتشريعات الصحفية، والإعلام الرقمي، وصحافة الموبايل، والتصوير والإخراج الصحفي، إلى جانب أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مواصلة إطلاق المجموعات التدريبية ضمن خطة مركز تدريب نقابة الصحفيين ولجنة التدريب لتطوير منظومة التأهيل المهني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية، والارتقاء بمستوى إعداد الصحفيين الجدد، بما يواكب التطورات المتلاحقة في صناعة الصحافة والإعلام.