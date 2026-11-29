خسر فريق ريال مدريد من نظيره ديبورتيفو ألافيس، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ألافيس كل من توني مارتينيز وأنخيل بيريز في الدقيقتين 22، 61.

فيما جاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 69.

وحصل جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء في الدقيقة 88.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، فالفيردي، كوناتي، هويسن، كوكوريلا، تشواميني، جولر، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ومبابي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق ألافيس في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.