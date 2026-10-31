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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: اللي مع تعديل الدستور هو حر واللي مع بقاء الدستور كما هو هو حر أيضا

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه اجرى حوارا مهما مع  أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أبو الغيط لديه عدة آراء بشأن مصر ومواد الدستور في المستقبل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  مهم إننا نتحاور ونتحدث ونناقش وكل منا يقول رأيه ومش معنى إنك بتقول رأيك يبقى حد يكفرك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  اللي مع تعديل الدستور هو حر واللي مع بقاء الدستور كما هو هو حر أيضا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" طب محنا عدلنا الدستور في 2019 وأيام مبارك وتم تغيير الدستور اكثر من مرة اشمعنا المرة دي ". 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

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