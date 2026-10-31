أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه اجرى حوارا مهما مع أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو الغيط لديه عدة آراء بشأن مصر ومواد الدستور في المستقبل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مهم إننا نتحاور ونتحدث ونناقش وكل منا يقول رأيه ومش معنى إنك بتقول رأيك يبقى حد يكفرك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" اللي مع تعديل الدستور هو حر واللي مع بقاء الدستور كما هو هو حر أيضا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" طب محنا عدلنا الدستور في 2019 وأيام مبارك وتم تغيير الدستور اكثر من مرة اشمعنا المرة دي ".