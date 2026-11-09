الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي.. مقترح برلماني يفتح الباب أمام تخفيف الأعباء عن المواطنين

في الوقت الذي أصبح فيه الإنترنت المنزلي ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل، لا يزال المواطن المصري مطالبًا بالاشتراك في خط أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، حتى وإن لم يكن يستخدمه في إجراء المكالمات الهاتفية، وهو ما أعاد فتح باب النقاش حول مدى جدوى استمرار هذا الشرط، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية للاتصالات في مصر، والاتجاه نحو الاعتماد على كابلات الفايبر.

وطرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحًا يستهدف إلغاء اشتراط وجود خط أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، بما يتيح للمواطنين الاشتراك في الإنترنت بصورة مستقلة، دون تحمل أعباء مالية إضافية مقابل خدمة قد لا يحتاجون إليها.

وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل المقترح، مؤكدًا أنه مقترح قابل للتنفيذ في ظل المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن استخدام الخطوط الأرضية في إجراء المكالمات الهاتفية أصبح محدودًا، مع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنية التحتية للإنترنت، من خلال استبدال الوصلات التقليدية بكابلات الفايبر، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة النظر في اشتراط وجود خط أرضي للحصول على الإنترنت المنزلي.

وأضاف أن إلغاء هذا الشرط من شأنه تحقيق استفادة للمواطنين، من خلال توفير قيمة الاشتراك الشهري في الخط الأرضي، خاصة بالنسبة للأسر التي لا تستخدمه في إجراء المكالمات، وإنما تضطر للاشتراك فيه فقط للحصول على خدمة الإنترنت.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا لتطوير خدمات الإنترنت وزيادة السرعات ومضاعفتها، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين والتوسع في الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأكد طلعت أن موافقة مجلس النواب على المقترح ستتيح للمواطنين الحصول على الإنترنت المنزلي دون الارتباط باشتراك إضافي في الخط الأرضي، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي we



باقة 100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيه شهريًا.

باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيه شهريًا.

باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيه شهريًا.

باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيه شهريًا.

باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيه شهريًا.

باقة 500 جيجابايت: 752.40 جنيه شهريًا.

باقة 750 جيجابايت: 1,054.50 جنيه شهريًا.

باقة 1500 جيجابايت: 1,881 جنيهًا شهريًا.





