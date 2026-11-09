بركات: حسام حسن كان يستحق نهاية أفضل مع منتخب مصر

أعرب محمد بركات نجم الاهلي السابق عن حزنه بسبب الطريقة التي انتهت بها تجربة حسام حسن مع منتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني السابق كان يستحق نهاية أفضل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استمرار التوأم في قيادة الفراعنة لم يكن ممكنًا في ظل الأزمات والمشكلات التي شهدتها الفترة الماضية.

حسام حسن

وقال بركات، خلال تصريحات تلفزيونية: «زعلان على نهاية حسام حسن، وكان يستحق نهاية أفضل من كده طبعًا، لكن كل المشاكل اللي حصلت ما كانش ينفع يستمر».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن توجيه الشكر إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، وإنهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني، قبل الاستقرار على تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وبدأ علي ماهر مهمته مع المنتخب بالإعلان عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.