مع بدء الأجواء الباردة.. اعرف فوائد شوربة العدس

يعد العدس من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الإنسان، وهو جزء أساسي من الأنظمة الغذائية حول العالم بفضل طعمه الخفيف وقيمته الغذائية العالية.

وفيما يلي أهم فوائد العدس الصحية وذلك وفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة هارفارد.

​غني بالمركبات النباتية المضادة للأكسدة

يحتوي العدس على نسبة عالية من المركبات النباتية المعروفة بـ (البوليفينول - Polyphenols)، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف ومحاربة الالتهابات في الجسم.

​ دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول

ويتميز العدس بانخفاض نسبة الصوديوم والدهون المشبعة، بينما يرتفع فيه محتوى البوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك.

وتشير الدراسات إلى أن تناول العدس بشكل منتظم يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

منظم ممتاز لسكر الدم

ويحتوي العدس على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان و تساعد هذه الألياف على إبطاء هضم النشويات والامتصاص، مما يمنع الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم، ويساعد الأفراد (وبالأخص مرضى السكري) على تحسين إدارة مستويات السكر.

​مصدر غني بالحديد والمغنيسيوم

يُعتبر العدس من أفضل المصادر النباتية لمعدن الحديد الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، إضافة إلى غناه بالمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تدعم الطاقة وصحة العظام.

بديل صحي للحوم ب

وبفضل احتوائه العالي على البروتين النباتي والألياف، يُعد العدس بديلاً ممتازاً للحوم فهو يمنح الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة دون تزويد الجسم بكتلة مرتفعة من الدهون أو السعرات الحرارية.