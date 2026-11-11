البطاطس المصرية تواصل غزو الأسواق العالمية.. أرقام جديدة تكشف حجم الصادرات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة وإنتاج وتصدير البطاطس خلال شهر أكتوبر، والتي عكست استمرار الجهود المبذولة لدعم منظومة تصدير البطاطس المصرية، وضمان جودة التقاوي، وتعزيز أعمال الفحص والرقابة الفنية باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على جودة وتنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف أعمال المعمل في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، ومتابعة التقاوي، وتنفيذ أعمال الرصد الجغرافي للمناطق الخالية استعدادًا للموسم التصديري الجديد 2026/2027.



وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل المركزي لفحص ومراقبة وإنتاج وتصدير البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم التصديري في 1 أكتوبر 2025 وحتى 29 أكتوبر 2026 بلغ 416 عينة، بإجمالي كمية بلغت 11483 طنًا من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، شملت صادرات موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية وعدد من الأسواق الأجنبية الأخرى.

وأشارت إلى أن هذه الكميات شملت 248 عينة للدول العربية بإجمالي 6548 طنًا، و168 عينة للدول الأجنبية بإجمالي 4935 طنًا.



وأضافت الدكتورة نجلاء بلابل أن المعمل واصل خلال شهر أكتوبر أعمال الفحص الميكروسكوبي للتقاوي المستوردة حيث تم فحص 11 عينة بكميات بلغت 7 أطنان.



وأوضحت أن إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية ( التصديرية) لموسم 2026 / 2027 حتى 29 أكتوبر 2026، بلغت 25 ألف فدان ومازال تحقيق المساحات مستمرا.



وأوضحت "بلابل" أعمال وحدة الرصد والمتابعة والتي شملت تأسيس واعتماد 295 بيفوتًا بمساحة إجمالية بلغت 29950 فدانًا داخل المناطق الخالية، ليرتفع إجمالي عدد البيفوتات المسجلة بقاعدة البيانات الجغرافية إلى 5206 بيفوتًا، بإجمالي مساحة للمناطق الخالية بلغت 721 ألف فدان.



وحملت وحدة الرصد والمتابعة، 150 صورة فضائية، بما يعادل مليونًا و500 ألف كيلومتر مربع، لمتابعة زراعات العروة الشتوية ورصد التغيرات داخل المناطق الخالية، من حيث أساليب الري والتشجير والمساحات.



وتضمنت الأعمال إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية التصديرية لموسم 2026/2027 إلى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، بما يعادل 250 جهازًا، على مساحة بلغت 25 ألف فدان، فضلًا عن إجراء تحليل لملوحة التربة في زراعات العروة الشتوية باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد.

وواصلت الوحدة متابعة مأموريات مهندسي المناطق الخالية يوميًا بمختلف المناطق، من خلال إدارة الأجهزة اللوحية «التابلت»، لضمان استمرارية العمل وسلامته، مع تقديم الدعم المباشر للمهندسين لتمكينهم من أداء مهامهم الميدانية بكفاءة ودقة.

وشملت الأعمال مراجعة وإدارة البيانات المرسلة عبر الأجهزة اللوحية، بهدف توفير بيئة عمل رقمية آمنة وموحدة، واستخلاص مؤشرات الكفاءة، ودعم عمليات إدارة البيانات وتحليلها.

وفيما يتعلق بإعداد ملفات المناطق الخالية لموسم 2026/2027، تم تحديث كتاب المناطق الخالية من خلال إضافة الأكواد الجديدة التي جرى تأسيسها للموسم الجديد، وتحديث وإضافة أسماء المزارع، وحذف البيفوتات المرفوضة خارجيًا وداخليًا، إلى جانب حذف المزارع التي طرأت عليها تغييرات جغرافية.

وتضمنت أعمال التحديث رسم خرائط المزارع بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد.

الحفاظ على تنافسيتها



وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل استمرار جهود المعمل المركزي في تطوير منظومة الفحص والرصد والمتابعة، بما يدعم جودة تقاوي البطاطس والمحصول المعد للتصدير، ويعزز قدرة البطاطس المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها.