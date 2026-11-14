صيانة أعمدة وكابلات الإنارة العامة بمرسى علم.. حملات يومية لضمان إضاءة الشوارع

تواصل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم أعمال صيانة منظومة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كفاءة الإضاءة بمختلف مناطق المدينة.

توجيهات محافظ البحر الأحمر بتكثيف العمل الميداني

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث كلف اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة.

صيانة الكابلات والأعمدة بعمارات إسكان الشباب

وفي هذا السياق، واصل الفنيون بالوحدة المحلية أعمال صيانة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة العامة بمنطقة عمارات إسكان الشباب، إلى جانب عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع مراجعة سلامة الكابلات المغذية للأعمدة والتأكد من صلاحيتها للتشغيل.

مرور يومي لرصد المناطق غير المضاءة

وأكد رئيس المدينة استمرار المرور اليومي بمختلف المناطق لرصد أي أعمدة معطلة أو شوارع غير مضاءة، وسرعة التعامل مع الأعطال وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومضيئة للأهالي وتحسين مستوى الإنارة العامة بالمدينة.