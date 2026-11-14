الوهن العضلي الوبيل.. مرض يهدد حركة العضلات وقد يصل إلى التنفس الصناعي

يعد الوهن العضلي الوبيل من الأمراض التي تؤثر في قدرة العضلات على أداء وظائفها الطبيعية، وقد تتطور مضاعفاته لتصل إلى صعوبة التنفس والحاجة إلى الرعاية الطبية المكثفة.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طبيعة المرض وأبرز العضلات التي يستهدفها، محذرًا من إهمال العلاج والجرعات المقررة.

ما الوهن العضلي الوبيل وكيف يؤثر في الجسم؟

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوهن العضلي الوبيل يؤثر في الاتصال بين الأعصاب والعضلات، من خلال التأثير على المادة المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية إلى العضلات، ما يؤدي إلى ضعف قدرتها على الانقباض والاستجابة بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن هذا الخلل قد يؤدي إلى ضعف شديد في العضلات، يصل في بعض الحالات إلى شبه الشلل، لافتًا إلى أن جفون العين من أكثر العضلات تأثرًا بالمرض.

صعوبة التنفس أبرز مضاعفات الوهن العضلي

وحذر موافي من تأثير الوهن العضلي الوبيل على عضلات التنفس، موضحًا أن ضعف هذه العضلات قد يؤدي إلى صعوبة التنفس، وهو ما يمثل أحد المضاعفات الخطيرة للمرض.

وأضاف أن بعض الحالات قد تتطلب الدخول إلى العناية المركزة والاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي، نتيجة عدم قدرة عضلات التنفس على أداء وظيفتها بكفاءة كافية.

حسام موافي يحذر من إهمال علاج الوهن العضلي

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أهمية الالتزام بالعلاج والحقن المقررة لمرضى الوهن العضلي الوبيل، وعدم إهمال الجرعات، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الطبية واهتمام الأسرة بحالة المريض.

ولفت إلى أن معدلات الوفاة المرتبطة بالمرض قليلة، رغم ما قد يسببه من مضاعفات تستدعي الرعاية الطبية المكثفة في بعض الحالات.