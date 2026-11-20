أعرب مهندس الصوت أمير محروس عن سعادته باستمرار تعاونه مع الفنانة سميرة سعيد، ومشاركته في ألبومها الجديد «ماذا ولو»، مؤكدًا أنها فنانة استثنائية تمتلك مدرسة فنية خاصة ورؤية مختلفة، وتستحق كل التقدير والمحبة.

وقال أمير محروس، في بيان صحفي، إن سميرة سعيد فنانة وإنسانة فريدة من نوعها، وتعيش الفن بكل روحها، موضحًا أنها لا تقدم أعمالها لمجرد مواكبة متطلبات السوق أو تلبية ما هو رائج، وإنما تصنع الفن من أجل الفن نفسه، وتترك لأعمالها فرصة أن يتحدث عنها الزمن.

وعن تعاونهما في ألبوم «ماذا ولو»، أعرب أمير محروس عن سعادته بالمشاركة في العمل، معتبرًا أن التعاون الجديد يأتي امتدادًا لرحلة فنية طويلة جمعته بالديفا على مدار أكثر من 26 عامًا، بدأت عام 2000 من خلال أغنية «ليلة حبيبي»، واستمرت عبر مجموعة من الأغاني الناجحة، من بينها «يوم ورا يوم»، و«قويني بيك»، و«أيام حياتي»، و«عايزة أعيش»، و«إنسان آلي»، وصولًا إلى ألبوم «ماذا ولو».

وأكد محروس اعتزازه بهذه الرحلة الفنية الممتدة، مشيرًا إلى أن سميرة سعيد تستحق كل المحبة والاحترام، لما تقدمه من فن يحمل رؤية ورسالة ويترك أثرًا لدى الجمهور.

ووجه أمير محروس رسالة خاصة إلى سميرة سعيد، قائلًا: «ربنا يدومها نعمة، وربنا يدوم حسك في الدنيا يا سمسمة، خليكي لينا، ودايمًا ممتعانا ومحمسانا ومشرفانا بفنك الجميل، وشايلانا كلنا على كتافك بفنك».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن سميرة سعيد نموذج للفنانة الحقيقية التي تقدم أعمالها بدافع الشغف بالفن، وتستحق كل التقدير على المستويين الإنساني والفني.

وتعاون مهندس الصوت أمير محروس

مع الديڤا سميرة سعيد في 7 أغنيات في ألبوم "ماذا ولو"، من خلال وضع الماستر الخاص بهم.