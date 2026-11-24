قال الدكتور محمد خليف، خبير الابتكار والتحول الرقمي واستشاري الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، إن الشركة المطورة للعبة «GTA 6» بدأت العمل عليها منذ عام 2013، موضحًا أن اللعبة تتضمن أعمال عنف كبيرة، ولا تقدم محتوى هادفًا، كما أنها مصنفة للكبار.

وأضاف خليف، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللعبة تحتوي على مشاهد عنف وتشجع على المخدرات، وهو ما يستدعي الاهتمام بتوفير بدائل مناسبة للأطفال والشباب، تساعدهم على الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية غير الهادفة أو التي تتضمن محتوى عنيفًا.

وشدد على ضرورة العمل على تسويق ألعاب إلكترونية تتوافق مع الثقافة المصرية، من خلال تنظيم التعاون مع الشركات العالمية وتوجيهها نحو تطوير ألعاب تستند إلى القصص المصرية والعربية، بما يسهم في تقديم محتوى أكثر صداقة للثقافة المصرية وأكثر أمانًا للأطفال والشباب.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بعلماء النفس للمشاركة في تصميم ألعاب إلكترونية هادفة تناسب الأطفال، وتراعي احتياجاتهم النفسية والعمرية، بما يساعد على تقديم بدائل جاذبة وآمنة للمحتوى غير المناسب.

وأكد خليف ضرورة إيجاد بدائل للأطفال والشباب للعزوف عن الألعاب الإلكترونية غير الهادفة أو التي تحتوي على أعمال عنف، لافتًا إلى أن الطفل الذي لا يستطيع ترك اللعبة الإلكترونية قد يكون بحاجة إلى الاستعانة بمعالج نفسي.