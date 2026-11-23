،عقد اليوم جلسة طارئة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة المحاسب عبد المنعم قتيلو، وحضور المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء مجلس الأمناء ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، إجتماعًا موسعًا مع سكان المدينة لمناقشة مشكلة الدخان بالمدينة، وبحث المستجدات والحلول المقترحة للتعامل معها، والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشكلة الدخان، وما يستجد من موضوعات تتعلق بها، في إطار السعي المستمر للوصول إلى حلول تسهم في تحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

إتسم اللقاء بأجواء من الشفافية والتفاهم المتبادل، مستهدفًا وضع حلول جذرية للتحديات اليومية التي تواجه الأهالي، وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك بما يدفع عجلة التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات.

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​شهد الإجتماع حوارًا مفتوحًا وضع النقاط على الحروف بشأن أبرز القضايا التي تؤرق سكان المناطق المضافة، حيث تصدرت ثلاثة ملفات رئيسية أجندة النقاش، إستعراض خطط تلبية إحتياجات السكان وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية،​أزمة مكامير الفحم و السحابة السوداء الخانقة من الأدخنة السامة القادمة للمدينة من مكامير الفحم المخالفة التى تقع بنطاق مركز كفر البطيخ خارج حدود مدينة دمياط الجديدةلمناقشة التداعيات البيئية والصحية الناتجة عنها وسبل مواجهتها،​ظاهرة الكلاب الضالة وبحث آليات التعامل معها بما يضمن تحقيق الأمان والإنضباط في شوارع المدينة.

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن المجتمعون ناقشوا ملف مكامير الفحم في سياق الإهتمام بمشكلة الدخان والآثار البيئية والصحية، وتم الإتفاق على تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة ودراسة الحلول المناسبة للتخلص من أضرارها،سواء بالقضاء عليها أو بنقلها إلى موقع بعيد عن الكتل السكنية،حفاظًا على صحة السكان والبيئة.

أضاف رئيس الجهاز، أنه وللإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة،​ تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة دمياط ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،وذلك بهدف وضع إطار تنفيذي لإستقبال ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة (غير الخطرة وغير الصناعية القابلة للتدوير) الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة، بجانب عملية أعمال نقل المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة المتولدة يوميا من مقلب المخلفات الصلبة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة إلى مصنع المعالجة والتخلص الأمن بأبو جريدة التابع لمحافظة دمياط.

وفى السياق ذاته أشاد رئيس الجهاز بدور مجلس أمناء المدينة برئاسة المحاسب عبد المنعم قتيلو، فى الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة سكان المدينة وروادها، وتحمله أعباء عملية فرد وتسوية وردم ودمك مقلب المخلفات الصلبة جنوب المدينة، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لغلق المقلب تماما.

تابع رئيس مجلس الأمناء، ولوضع حد للجدل الدائر حول كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، معلنًا عن تبني حل إنساني ومنظم يتمثل في إنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة على مساحة 2,000 متر مربع بجنوب المنطقة الصناعية، المشروع الذى حظي بموافقة مجلس أمناء المدينة، وتم إعتماد المخصصات المالية اللازمة له والإنتهاء من كافة التصميمات الهندسية، ليدخل حاليًا مرحلة الطرح للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

أشار رئيس الجهاز، إلى عملية ​تأمين المداخل والمخارج وضبط الظواهر اليومية حيث تم التوافق على الإستعانة بشركة متخصصة لتأمين مداخل ومخارج المدينة، والتعامل مع المشكلات التي تواجه المدينة وسكانها، ومن بينها النباشون، وسيارات النقل الثقيل غير الملتزمة، والباعة الجائلون، وغيرها من الظواهر التي تدخل في نطاق إختصاص الجهاز.

​عكس اللقاء حالة من التلاقي حول هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على دمياط الجديدة مدينة نظيفة وآمنة تليق بأهلها، مع توجّه نحو بدء الإجراءات التنفيذية وتوفير التمويل المطلوب لكل ملف. وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار السكان إلى سرعة ترجمة هذه التفاهمات إلى واقع ملموس على الأرض، بما يلبي تطلعات الأهالي وينهي سنوات من الإنتظار والوعود النظرية.

​من جانبه، شدد المهندس أشرف فتحي محمود في ختام اللقاء على أن العمل داخل الجهاز يجري على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، بهدف صون حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن إحتياجات السكان تقع في صدارة أولويات الجهاز ومجلس الأمناء، وأن الشراكة والثقة بين المواطن والمسئول هما حجر الزاوية لتحقيق أي إنجاز.

​في المقابل، أعرب ممثلو السكان الحضور عن خالص تقديرهم للمهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، والمحاسب عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس الأمناء، مشيدين بحفاوة الإستقبال وسعة الصدر، والجدية الملموسة في تحويل مطالبهم إلى قرارات ومشروعات قابلة للتنفيذ الفوري.