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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم النتائج الإيجابية.. شوبير يكشف سبب استمرار القلق من مدرب الأهلي

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي أحمد شوبير على مستوى النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مستعرضًا أبرز الإيجابيات والسلبيات خلال الفترة الأخيرة، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب رغم تحقيق نتائج جيدة مع الفريق.

وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إن الأهلي خاض 7 مباريات، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، مشيرًا إلى أن الفريق سجل 18 هدفًا واستقبل 4 أهداف، وهي أرقام وصفها بالجيدة.

وأضاف أن الأهلي حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0، في مباراة قدم خلالها أداءً مميزًا، رغم تراجع المستوى في مباريات أخرى، مؤكدًا أن تقييم الفريق لا يعتمد على النتائج وحدها، في ظل تطلعات جماهير الأهلي الدائمة للمنافسة على المركز الأول وحصد البطولات.

شوبير يشيد بتعامل عموتة مع اللاعبين

وتطرق شوبير إلى طريقة تعامل عموتة مع بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن المدير الفني منح أشرف داري فرصة جديدة لاستعادة مستواه، بعدما أشركه في مباريات ودية، ثم منحه فرصة المشاركة أساسيًا أمام بترول أسيوط في كأس الرابطة، قبل ظهوره بصورة جيدة أمام الزمالك وفي المباراة الأخيرة.

وتساءل شوبير عما إذا كان نجاح المدرب في تجهيز أشرف داري واستعادة مستواه يُحسب ضمن إيجابياته، خاصة في ظل الحديث السابق عن حاجة الأهلي إلى تدعيم خط الدفاع وإمكانية الاستغناء عن اللاعب.

كما أشاد بعودة أفشة للمشاركة بصورة جيدة، بعدما ابتعد عن الحسابات لفترة، قبل أن يسجل هدف الفوز أمام إنبي في الدقائق الأخيرة، إلى جانب تحسن مستوى عدد من اللاعبين، من بينهم عمر الساعي وأكرم توفيق ومحمد توفيق.

وأشار إلى أن أكرم توفيق قدم مستويات جيدة خلال مباراتي الزمالك والمباراة الأخيرة، معتبرًا أن استعادة اللاعبين لمستوياتهم تمثل نقطة إيجابية في تجربة عموتة مع الفريق.

شوبير يتحدث عن تطور مستوى زيزو وجرأة عموتة

وتحدث الإعلامي عن أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه بدأ يستعيد ثقته وراحته داخل الملعب بقميص الأهلي، بعدما سجل 4 أهداف في مختلف البطولات، بواقع 3 أهداف في الدوري وهدف في إفريقيا، وفقًا للأرقام التي ذكرها خلال البرنامج.

كما توقف شوبير عند قرار عموتة إجراء 7 تغييرات في التشكيل الأساسي خلال المباراة الأخيرة، موضحًا أنه كان يشعر بالقلق قبل اللقاء، ولم يتوقع أن يجري المدرب هذا العدد الكبير من التغييرات دفعة واحدة.

وتساءل عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس جرأة فنية من المدير الفني وثقته في عناصر الفريق، وقدرته على تجهيز أكثر من مجموعة من اللاعبين للمشاركة، أم أن النتائج الإيجابية وحدها لا تكفي للحكم على نجاح قراراته.

أحمد شوبير يطرح تساؤلات بشأن انتقادات عموتة

وفي ختام حديثه، أكد شوبير أن الانتقاد الأساسي الموجه إلى عموتة يتعلق بمستوى الأداء، الذي لا يرقى في بعض المباريات إلى تطلعات الجماهير، وهو ما يثير حالة من القلق رغم الانتصارات التي يحققها الفريق.

وتساءل عما إذا كانت الانتقادات التي يتعرض لها المدير الفني منطقية في الوقت الحالي، خاصة أنه حقق نتائج جيدة وبدأ في استعادة عدد من اللاعبين لمستوياتهم، أم أن الحكم على تجربته لا يزال مبكرًا، في ظل استمرار الموسم وتعدد التحديات التي تنتظر الأهلي.

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