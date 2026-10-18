بعد هدفه في القمة.. منصف بقرار يحصل على جائزة جديدة مع الأهلي

حصد الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد هدفه في شباك الزمالك خلال مباراة القمة.

وجاء اختيار هدف منصف بقرار بعد تصويت الجماهير عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعي، ليحصد اللاعب الجائزة عن هدفه في مباراة القمة.

في سياق آخر، حقق الأهلي الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة.

أهداف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

افتتح الفريق الأوغندي التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، على عكس سير اللقاء، بعدما فرض الأهلي سيطرته على الكرة خلال فترات كبيرة من المباراة.

ونجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح أكرم توفيق، ليعود الفريق الأحمر بانتصار ثمين من مواجهة الذهاب قبل لقاء العودة في القاهرة.