إعلامي: عمر الساعي لاعب كبير ويملك قدرات النجاح مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، يمتلك إمكانيات فنية وقدرات فردية مميزة، لكنه يحتاج إلى تطوير طريقة تفكيره واتخاذ قراراته داخل الملعب من أجل الاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يزال مقتنعًا بإمكانيات عمر الساعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك ميزة تتمثل في خوض تجارب مع أندية جماهيرية، بعدما لعب للإسماعيلي، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى المصري، وهو ما ساعده على الاعتياد على الضغوط الجماهيرية التي يحتاج إليها لاعب الأهلي.

وأوضح فارس أن هناك جانبًا مهمًا ينقص الساعي، يتمثل في اتخاذ القرار الصحيح داخل الملعب، قائلًا إن اللاعب يحتاج إلى معرفة ما يجب عليه فعله، والتوقيت المناسب لتنفيذ قراراته، وكيفية توظيف إمكانياته الفنية لخدمة الفريق.

وضرب مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» مثالًا بمروان عطية، لاعب وسط الأهلي، مشيرًا إلى أن الساعي يمكنه الاستفادة من طريقة لعبه في تسهيل أدائه داخل الملعب واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف أن عمر الساعي يحتاج أيضًا إلى التحكم في إيقاعه خلال المباريات، موضحًا أن اللاعب يظهر أحيانًا وكأنه يؤدي المباراة بالكامل برتم واحد، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات اللعب، التي تستلزم تغيير سرعة الأداء وفقًا لمجريات اللقاء.

واختتم محمد فارس تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا كان حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يثق في قدرات عمر الساعي، فعليه العمل معه بشكل مكثف على تطوير تفكيره واتخاذ قراراته داخل الملعب، بما يساعده على استغلال إمكانياته وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.