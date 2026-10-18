وصل إلى مرحلة الكمال.. كانافارو: محمد صلاح من أفضل المهاجمين في العالم

أشاد الإيطالي فابيو كانافارو، أسطورة الكرة الإيطالية والمدير الفني لمنتخب أوزبكستان، بالإمكانات الفنية للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه لفت انتباهه منذ ظهوره في الدوري الإيطالي مع فريقي روما وفيورنتينا، قبل أن يتطور بشكل كبير تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

وقال كانافارو، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، إنه كان معجبًا بقدرات محمد صلاح عندما شاهده بقميصي روما وفيورنتينا، موضحًا أن اللاعب كان يمتلك موهبة كبيرة وجودة فنية مميزة منذ بداياته في الملاعب الإيطالية.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالية أن صلاح شهد تطورًا ملحوظًا خلال فترة عمله مع يورجن كلوب، مشيرًا إلى أن النجم المصري أصبح لاعبًا متكاملًا يجيد أداء الأدوار الهجومية والدفاعية، إلى جانب امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة مميزة على التحكم في الكرة.

وأكد كانافارو أن صلاح أصبح بفضل هذا التطور أحد أفضل المهاجمين في العالم، لافتًا إلى ذكائه داخل الملعب وقدرته على التكيف مع متطلبات كرة القدم الحديثة، التي تتطلب من اللاعبين المشاركة في الواجبات الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وعن المواجهة الافتراضية بينه وبين محمد صلاح، حال لعبهما في الجيل نفسه، وما إذا كان يستطيع إيقافه خلال المواجهات الفردية، قال كانافارو إنه لا يعرف ما الذي كان سيحدث، لكنه يعتقد أن النجم المصري كان سيتمكن من المرور منه.

وتعكس تصريحات كانافارو تقديره الكبير للإمكانات التي يمتلكها محمد صلاح، وما حققه من تطور على مدار مسيرته الاحترافية، ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي.