قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري
أسرع طريقة للفيش والتشبيه أونلاين.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
مصادر لـ صدى البلد : استبعاد أيمن محسب من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد
ترامب يقرر إغلاق ملعب جولف تاريخي في واشنطن 15 شهراً رغم النزاع القضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصل إلى مرحلة الكمال.. كانافارو: محمد صلاح من أفضل المهاجمين في العالم

صلاح وكانافارو
صلاح وكانافارو
يارا أمين

أشاد الإيطالي فابيو كانافارو، أسطورة الكرة الإيطالية والمدير الفني لمنتخب أوزبكستان، بالإمكانات الفنية للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه لفت انتباهه منذ ظهوره في الدوري الإيطالي مع فريقي روما وفيورنتينا، قبل أن يتطور بشكل كبير تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

وقال كانافارو، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، إنه كان معجبًا بقدرات محمد صلاح عندما شاهده بقميصي روما وفيورنتينا، موضحًا أن اللاعب كان يمتلك موهبة كبيرة وجودة فنية مميزة منذ بداياته في الملاعب الإيطالية.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالية أن صلاح شهد تطورًا ملحوظًا خلال فترة عمله مع يورجن كلوب، مشيرًا إلى أن النجم المصري أصبح لاعبًا متكاملًا يجيد أداء الأدوار الهجومية والدفاعية، إلى جانب امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة مميزة على التحكم في الكرة.

وأكد كانافارو أن صلاح أصبح بفضل هذا التطور أحد أفضل المهاجمين في العالم، لافتًا إلى ذكائه داخل الملعب وقدرته على التكيف مع متطلبات كرة القدم الحديثة، التي تتطلب من اللاعبين المشاركة في الواجبات الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وعن المواجهة الافتراضية بينه وبين محمد صلاح، حال لعبهما في الجيل نفسه، وما إذا كان يستطيع إيقافه خلال المواجهات الفردية، قال كانافارو إنه لا يعرف ما الذي كان سيحدث، لكنه يعتقد أن النجم المصري كان سيتمكن من المرور منه.

وتعكس تصريحات كانافارو تقديره الكبير للإمكانات التي يمتلكها محمد صلاح، وما حققه من تطور على مدار مسيرته الاحترافية، ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي.

كانافارو محمد صلاح فابيو كانافارو منتخب أوزبكستان يورجن كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

المترو والقطار الكهربائي الخفيف

تعديل مرتقب.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026

محكمة

الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة.. الخطوات والشروط

بنك ناصر الاجتماعي

من الدعم إلى الإنتاج.. بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلاً حتى 30 ألف جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد