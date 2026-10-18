حوريا كوناكري يهزم المريخ السوداني 1-0 في دوري أبطال أفريقيا

حقق حوريا كوناكري الغيني انتصارًا مهمًا على حساب المريخ السوداني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «28 سبتمبر» بالعاصمة الغينية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حوريا كوناكري يهزم المريخ السوداني في دوري الأبطال

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، عن طريق يعقوبا جناجنا، مهاجم الفريق الغيني، الذي استغل ارتباكًا في دفاع المريخ داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية ثمينة.

وحاول الفريق السوداني العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، من خلال تكثيف الضغط الهجومي والاعتماد على التحولات السريعة، بحثًا عن هدف التعادل الذي يسهل مهمته في لقاء العودة، إلا أن دفاع حوريا نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الإياب المقررة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ملعب «أماهورو» بالعاصمة الرواندية كيجالي، الذي يستضيف مباريات المريخ على أرضه الافتراضية، حيث يحتاج الفريق السوداني إلى الفوز لتعويض خسارة الذهاب والإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.