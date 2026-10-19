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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يفتح النار على طريقة إدارة المؤجلات.. وعامر حسين: مصلحة المنتخب فوق الجميع

هاني حتخوت
هاني حتخوت
باسنتي ناجي

شهدت تصريحات هاني حتحوت، خلال حواره مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، نقاشًا ساخنًا بشأن طريقة إدارة جدول الدوري المصري وتأجيل المباريات، ومدى تأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، في ظل ارتباطات الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.

الدوري المصري 

وأكد حتحوت أن تأجيل المباريات أو تعديل مواعيدها بصورة قد تربك حسابات المسابقة يفتح الباب أمام الجدل بشأن العدالة بين الأندية، مشيرًا إلى أن انتظام الجدول وتقارب عدد المباريات التي خاضتها الفرق يمثلان عنصرًا مهمًا في تسويق الدوري وزيادة قيمته، كما شدد على أن المسؤول عن تنظيم المسابقة يتحمل مسؤولية القرارات المتعلقة بالتأجيلات.

من جانبه، رفض عامر حسين اعتبار تأجيل المباريات سببًا مباشرًا لغياب تكافؤ الفرص، موضحًا أن لجنة المسابقات تواجه خيارين، إما إيقاف المسابقة لمنح الأندية فترات راحة متقاربة، أو استمرار الدوري مع تأجيل مباريات الفرق التي تخوض المنافسات الأفريقية، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط المباريات عليها لاحقًا. وأضاف أن طلبات المنتخب ومصلحة الكرة المصرية قد تفرض قرارات لا يمكن رفضها، مؤكدًا أن المسؤول عن تنظيم المسابقة لا يملك دائمًا سلطة رفض قرارات الجهات الأعلى منه عندما يتعلق الأمر بمصلحة المنتخب.

هاني حتحوت الاهلي الزمالك منتخب مصر

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