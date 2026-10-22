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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس في دوري المؤتمر الأوروبي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
إسلام مقلد

أعلن توماس رايس المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي تشكيله لمواجهة هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق التركي، مرتديًا القميص رقم 10، لقيادة الخط الهجومي في مواجهة هارتس، التي يسعى خلالها طرابزون سبور إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة الأوروبية.

تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: سيدني لوبيز كابرال، مليح كاباساكال، جينك أوزكاجار، ساميت أكايدين.

خط الوسط: باتيستا ميندي، تيم، بنجامين بوشواري.

خط الهجوم: نوح سافيولو، فرانكولينو دجو، محمد صلاح.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس

تنطلق مباراة طرابزون سبور وهارتس في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويسعى الفريق التركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يأمل هارتس في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.

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