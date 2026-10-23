أونانا حارس طرابزون سبور يتعرض لحادث مروري رفقة أسرته بعد مواجهة هارتس

تعرض الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق طرابزون سبور التركي، لحادث مروري برفقة أفراد أسرته، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام هارتس الاسكتلندي، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وفقًا لما ذكره موقع «61saat» التركي.

وأثار الحادث حالة من القلق بشأن سلامة حارس مرمى طرابزون سبور وأسرته، خاصة أن الواقعة جاءت عقب انتهاء المواجهة الأوروبية التي خاضها الفريق التركي، إلا أن التقارير الواردة من تركيا أكدت عدم وقوع أي إصابات نتيجة الحادث.

تفاصيل حادث أونانا حارس طرابزون

وذكر موقع «61saat» التركي أن سيارة أونانا تعرضت للاصطدام من الخلف أثناء وجوده برفقة أسرته، عقب مباراة طرابزون سبور أمام هارتس الاسكتلندي.

وأوضح التقرير أن الحادث لم يسفر عن إصابة الحارس الكاميروني أو أي من أفراد أسرته، لتقتصر الواقعة على الاصطدام المروري، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وتعد سلامة أونانا وأسرته أبرز التفاصيل المتعلقة بالحادث، في ظل عدم تعرض أي منهم لإصابات، بحسب المعلومات التي نشرها الموقع التركي.

أونانا يشارك في مشوار طرابزون سبور الأوروبي

ويواصل أونانا مشواره مع طرابزون سبور، الذي ينافس خلال الموسم الحالي في البطولات المحلية والأوروبية، وسط تطلعات الفريق لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على الألقاب.

وتأتي الواقعة عقب مواجهة هارتس الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي، التي شهدت مشاركة الفريق التركي ضمن منافسات البطولة القارية.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة بشأن الحادث أي تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة أو الإجراءات التي اتُخذت عقب الاصطدام.

وبحسب ما أورده موقع «61saat»، فإن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، وهو ما يمثل الجانب الأهم في الواقعة، خاصة مع وجود أسرة الحارس الكاميروني داخل السيارة وقت حدوث الاصطدام