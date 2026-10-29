ابنة كفر الشيخ تتربع على عرش القراءة عربيًا.. مدرسة ميار عثمان تحتفي بإنجازها

احتفت مدرسة برج البرلس الإعدادية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، بفوز الطالبة ميار محمد رجب عثمان بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، في إنجاز ثقافي جديد يضاف إلى سجل النجاحات المصرية في المحافل العربية.

مدرسة برج البرلس الإعدادية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ

وعبّرت المدرسة عن سعادتها وفخرها بما حققته الطالبة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشادت فيه بتفوق ميار، ووجّهت رسالة مؤثرة لها ولأسرتها، جاء فيها: «فرحتنا بيكي مالهاش حدود.. ووراء كل بطلة أم عظيمة خلتينا كلنا فخورين بيكي».

وسلطت رسالة المدرسة الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في دعم الأبناء وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم، خاصة دور الأم في مساندة ابنتها وتوفير الدعم اللازم لها طوال رحلتها نحو التفوق والتميز.

وتنتمي ميار محمد رجب عثمان إلى مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ونجحت في تحقيق إنجاز لافت بحصولها على المركز الأول عربيًا في المسابقة، لتصبح نموذجًا مشرفًا للطلاب المصريين، ومصدر فخر لأسرتها ومدرستها وأبناء محافظتها.

ويعكس هذا الإنجاز أهمية المبادرات الثقافية التي تستهدف ترسيخ حب القراءة لدى النشء، وتعزيز قدراتهم اللغوية والفكرية، إلى جانب اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها على المنافسة وتحقيق التميز.

ولاقى فوز ميار إشادة واسعة، في ظل ما يمثله من رسالة إيجابية حول قدرة الطلاب المصريين على تحقيق النجاح والتميز عربيًا، وأهمية تكاتف المدرسة والأسرة في بناء جيل واعٍ ومثقف، يمتلك أدوات المعرفة ويؤمن بقيمة القراءة في تشكيل الوعي وصناعة المستقبل.