لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تبحث استعداداتها لإطلاق مسابقة «الشباب يغيّر الصورة»

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، ودعم الصورة الإيجابية والمنصفة للمرأة المصرية، وتشجيع الإبداع الإعلامي لدى الأجيال الجديدة، عقدت لجنة الإعلام بالمجلس اجتماعها لمناقشة خطة أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعداد لإطلاق مسابقة «الشباب يغيّر الصورة»، وتنظيم ندوة متخصصة حول التحديات التي تواجه الإعلاميات والصحفيات، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، بمقر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم المجلس، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

واستهلت الدكتورة سوزان القليني الاجتماع بالترحيب بالحضور، حيث جرت مراجعة جدول أعمال الاجتماع السابق وإقراره، ومناقشة الاستعدادات لتنظيم ندوة بعنوان «دور الإعلاميات والصحفيات في مواجهة تحديات المهنة»، بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والمقرر عقدها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وتناولت المناقشات الترتيبات التنظيمية والعلمية للندوة، والتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب بحث ترشيحات نخبة من الإعلاميات والصحفيات للمشاركة في جلساتها، بما يتيح عرض تجارب وخبرات مهنية متنوعة، وفتح حوار جاد حول أبرز التحديات التي تواجه المرأة في العمل الإعلامي والصحفي، وسبل مواجهتها، وتعزيز فرصها في التطور المهني وتولي المواقع القيادية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الاستعدادات لإطلاق مسابقة «الشباب يغيّر الصورة»، المقرر تنظيمها خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي تستهدف طلاب كليات الإعلام بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، إلى جانب الباحثين في المجالات الإعلامية المختلفة.

وتشمل المسابقة الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مشروعات التخرج في تخصصات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة، بما في ذلك الأفلام والحملات الإعلامية، بهدف تحفيز الشباب والباحثين على تقديم رؤى مبتكرة ومعالجات إعلامية مسؤولة تسهم في تصحيح الصور النمطية عن المرأة، وإبراز إسهاماتها الحقيقية في مختلف مجالات الحياة، وتعزيز ثقافة المساواة والشراكة الإيجابية داخل المجتمع.

كما تناول الاجتماع احتفالية تكريم فريق المرصد الإعلامي المعني برصد وتحليل الأعمال الدرامية والإعلامية خلال شهر رمضان 2026، حيث وُجهت الدعوة إلى عضوات وأعضاء اللجنة للمشاركة في الاحتفالية وتسليم شهادات التقدير للمشاركين، تقديرًا لجهودهم في رصد صورة المرأة وتحليل الرسائل والقيم التي يقدمها المحتوى الإعلامي والدرامي للجمهور.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل جهود لجنة الإعلام مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية والإعلامية، بما يسهم في تحويل نتائج الرصد والدراسات العلمية إلى مبادرات وأنشطة عملية تدعم إعلامًا أكثر وعيًا ومسؤولية، وتفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في صناعة محتوى يعكس واقع المرأة المصرية وإنجازاتها وتطلعاتها. كما أكدت اللجنة مواصلة العمل على تعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم رسالة المجلس القومي للمرأة في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ صورة إعلامية عادلة ومتوازنة للمرأة، باعتبار الإعلام شريكًا رئيسيًا في إحداث التغيير الإيجابي وبناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا.