وزير الري يؤكد على الدور البارز للإعلام في توعية المواطنين بقضايا المياه

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فعاليات جلسة «حملة على القد»، التي تضمنت تقييم الأعمال المقدمة من طلاب الجامعات المصرية ضمن المسابقة التي تُنظم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو، وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشهدت الجلسة استعراض وتقييم الحملات الإعلامية التي أعدها الطلاب، والتي تتكون كل منها من فيديو توعوي وتنويه إذاعي، في إطار تقديم رسائل إعلامية متكاملة تستهدف نشر الوعي بقضايا المياه وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكها.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من:

- السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

- السيد/ عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو

- الأستاذ/ عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية

- الإعلامية القديرة/ سناء منصور

- الأستاذة الإعلامية/ نشوى الحوفي

- السيد الدكتور/ محمد فتحي، الكاتب والأكاديمي بقسم الإعلام بجامعة العاصمة

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات العامة والإعلامية والصحفيين، وأساتذة الجامعات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في المسابقة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمشاركة السيد/ عبد الحكيم الواعر، وللإعلاميين وأعضاء لجنة التحكيم، مشيدًا بدورهم في دعم المسابقة وتقييم الأعمال المقدمة. كما توجه سيادته بالشكر إلى الطلاب المشاركين وأساتذة الجامعات والمشرفين عليهم، داعيًا الطلاب إلى مواصلة دورهم في نشر الوعي بقضايا المياه، وأن يكونوا سفراء للتوعية المائية داخل مجتمعاتهم.

وأكد الدكتور سويلم الدور البارز للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية المواطنين بقضايا المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل المستمر مع الإعلاميين والصحفيين، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية الصحيحة إلى مختلف فئات المجتمع.

وشهدت مسابقة «حملة على القد» تطورًا ملحوظًا في حجم المشاركة بين نسختيها الأولى والثانية؛ ففي نسختها الأولى عام ٢٠٢٥، شاركت ٨ كليات ومعاهد عليا للإعلام، بإجمالي ٩٥ عملًا تنوعت بين الملصقات التوعوية والفيديوهات.

وفي نسختها الثانية عام ٢٠٢٦، اتسعت دائرة المشاركة لتشمل ١٢ جامعة، قدم طلابها ٢٧٤ عملًا إبداعيًا، في إطار تطوير المسابقة لتشجيع الطلاب على إعداد حملات إعلامية متكاملة تجمع بين الفيديو التوعوي والتنويه الإذاعي، بما يعزز تنوع الرسائل التوعوية وتكاملها.

ووصلت المسابقة إلى مرحلتها النهائية بمشاركة (٧) فرق تمثل (٥) جامعات، هي: جامعة القاهرة، وجامعة السويس، وجامعة فاروس، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA).

وخلال الجلسة، استعرضت لجنة التحكيم أعمال الفرق السبع التي تأهلت إلى المرحلة النهائية، حيث جرى تقييم الحملات الإعلامية المقدمة واختيار أفضل ثلاث حملات، وأسفرت النتائج عن فوز الفرق التالية:

- المركز الأول: مي شريف، وحبيبة محمد، وشهد أحمد، وبسملة ممدوح، وياسين أحمد – جامعة السويس

- المركز الثاني: آلاء نبيل، ويوسف عصام، ورحمة حسين، وأسماء أحمد، ونيرة بيومي – جامعة القاهرة

- المركز الثالث: محمد عبد الرحمن، ومؤمن مصطفى، وميرولا هاني – جامعة السويس