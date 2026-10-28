قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رباعي إيطالي وثنائي ألماني.. من يحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سقوط الكبار؟
الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة الفرنسية تقر آلية لحجب المحتوى المحرض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة الفرنسية تقر آلية لحجب المحتوى المحرض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الحكومة الفرنسية تقر آلية لحجب المحتوى المحرض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أ ش أ

 حصلت الحكومة الفرنسية على موافقة مجلس الشيوخ على آلية تتيح حجب المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يحرض على أعمال العنف والنهب.

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل حكومي يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام، مع إمكانية اتخاذ إجراءات لحجب المنصات المخالفة أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث حال عدم الامتثال، وذلك في إطار مشروع قانون «المخربون يدفعون».

وحصل التعديل على موافقة 219 عضوا مقابل 115، خلال مناقشة مشروع القانون مساء الثلاثاء، فيما أوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الآلية تستهدف التصدي للمحتوى المحرض على أعمال التخريب.

ويستهدف التعديل، الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين وأدخلت عليه تعديلات في اللحظات الأخيرة، توسيع نطاق صلاحيات بوابة «فاروس» (Pharos)، المخصصة لتلقي البلاغات عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بما يسمح للسلطات الإدارية بطلب إزالة المنشورات التي يُحتمل أن تتسبب في إخلال جسيم بالنظام العام، ولا سيما المحتوى المحرض على أعمال التخريب والعنف والتمرد.

وبموجب التعديل، يتعين على المنصات الرقمية إزالة المحتوى المعني خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وإلا أمكن اتخاذ إجراءات لحجبها أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب اتهامات وجهتها الحكومة الفرنسية إلى منصات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في التحريض على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ولا يزال تطبيق الآلية مرهونا باستكمال المسار التشريعي وإقرار النص من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد، خلال زيارته إلى مدينة مارسيليا، دور منصات التواصل الاجتماعي في حشد الشباب وغيرهم في مواقع شهدت أعمال عنف واعتداءات وعمليات نهب، معتبرا أنها قد تضر بالديمقراطيات من خلال زيادة الاستقطاب وتسليط الضوء على مشاهد العنف، فضلا عن استخدامها في بعض الحالات لتعبئة الأشخاص للمشاركة في أعمال خطيرة.

الحكومة الفرنسية مجلس الشيوخ مواقع التواصل الاجتماعي أعمال العنف والنهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

صلا الفجر

كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. أهم الوسائل للمحافظة عليها

مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد

جامعة ينيبويا تمنح مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد الدكتوراه الفخرية

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وأخرى تحجبه عن الميراث.. أمين الفتوى يكشف عنها

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد