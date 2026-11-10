الغوج: أزمات غزة والسودان واليمن تفرض تعزيز التضامن والدعم الصحي العربي

أكد الدكتور محمد علي الغوج، وزير الصحة بالحكومة الليبية، أن التحديات الصحية والإنسانية التي تواجه عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها فلسطين والسودان واليمن، تفرض تعزيز التضامن العربي وتكثيف الدعم الصحي والإنساني، والعمل على ضمان وصول الخدمات والإمدادات الطبية إلى المتضررين.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انطلقت اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلفًا لليبيا التي ترأست الدورة الرابعة والستين.

وقال الغوج إن فترة رئاسة ليبيا للمجلس شهدت مخرجات صحية وإنسانية أكدت أهمية التضامن العربي ومساندة النظم الصحية التي تواجه ظروفًا استثنائية، مشيرًا إلى أن الأزمات والنزاعات في قطاع غزة والسودان واليمن خلفت تداعيات إنسانية وصحية بالغة الصعوبة، تستدعي تحركًا عربيًا مشتركًا لتوفير الاحتياجات الطبية ودعم القطاعات الصحية المتضررة.

النظم الصحية تواجه ظروفا استثنائية

وأوضح أن النظم الصحية العربية تواجه تحديات متعددة، من بينها تفاوت القدرات والإمكانات، وضغوط التمويل، وأمن الدواء، فضلًا عن تداعيات النزاعات والأزمات الإنسانية والمخاطر الصحية العابرة للحدود، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعميق التكامل الصحي العربي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المشتركة.

وشدد وزير الصحة الليبي على ضرورة ترجمة القرارات والتوصيات العربية إلى برامج تنفيذية ومبادرات عملية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأمن الصحي العربي لم يعد مجرد أولوية قطاعية، بل أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي والإنساني، وشرطًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وصون كرامة الإنسان.

وتقدم الغوج بالشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب واللجنة الفنية الاستشارية والدول الأعضاء، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم خلال فترة رئاسة ليبيا للمجلس.

وبمناسبة انتقال رئاسة المجلس إلى مصر، هنأ وزير الصحة الليبي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، معربًا عن تقديره لدور مصر في دعم العمل الصحي العربي، وثقته في قيادته لأعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، متطلعًا إلى أن تشهد الرئاسة المصرية مزيدًا من المبادرات المشتركة والإنجازات التي تنعكس بصورة ملموسة على صحة المواطن العربي.

وأكد الغوج استمرار التزام ليبيا بدعم العمل الصحي العربي والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.