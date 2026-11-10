الأمم المتحدة تحذر: الحرب في أوكرانيا تزداد خطورة والوضع الإنساني يتدهور

حذرت مديرة شعبة أوروبا وآسيا الوسطى بإدارتي الأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات السلام "كايوكو جوتو"، من أن الحرب في أوكرانيا تزداد خطورة ويصعب أكثر التنبؤ بمسارها، بعد نحو خمس سنوات شهدت مستويات قياسية من الموت والدمار ومعاناة المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذرت "كايوكو جوتو"، في إحاطة قدمتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أوكرانيا، من أن الوضع في أوكرانيا ازداد سوءا وخطورة.

وأضافت "جوتو" قائلة: "لا يزال ملايين المدنيين الأوكرانيين يتعرضون لنيران مستمرة، في ظل تكثيف الاتحاد الروسي لهجماته على المراكز السكانية والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا". وكررت إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الشديدة لتلك الهجمات المروعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه مع استمرار تصاعد مثل هذه الهجمات، بلغت أعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا مستويات قياسية.

ذكرت "كايوكو جوتو"، أنه منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 17,968 مدنيا في أوكرانيا، بينهم 874 طفلا، كما أُصيب ما لا يقل عن 57,713 مدنيا، بينهم 3504 أطفال.

وقالت "جوتو" إن الأمين العام أعرب أيضا عن القلق إزاء التقارير المستمرة حول وقوع ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية داخل أراضي روسيا.

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى أنه "مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، تثير الهجمات المكثفة التي تشنها روسيا على مرافق الطاقة الحيوية في أوكرانيا قلقا بالغا. وأصبح تأثيرها التراكمي على حياة المدنيين يزداد حدة بشكل متزايد". وحذرت أيضا من أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة تعرض التشغيل الآمن للمنشآت النووية في أوكرانيا للخطر.

وكررت"جوتو" الدعوة إلى الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية للطاقة، "فاستمرار هذه الهجمات دون رادع سيؤدي إلى معاناة هائلة ومزيد من النزوح للمدنيين الأوكرانيين خلال فصل الشتاء الحالي". وأشارت كذلك إلى أن الحوادث في البحر الأسود التي تؤثر على الملاحة التجارية لا تزال تلقي بظلالها على الأمن الغذائي العالمي. وجددت الدعوة إلى حماية السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ، وحثت الأطراف المعنية على خفض التصعيد والاتفاق على ترتيبات عملية تضمن سلامة الملاحة.

وقالت "جوتو" إن الهجمات المتواصلة لا تتماشى مع الجهود الدبلوماسية الجارية. ورحبت بالجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، فضلا عن المبادرات الإقليمية الأخرى الرامية إلى الحوار. وجددت التأكيد على دعوة الأمين العام المتكررة إلى وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار، باعتباره خطوة هامة نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا.

بدوره، حذر مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "محمد يحيى" من أن "الوضع الإنساني يتدهور منذ أشهر". وأضاف أن الأيام الماضية جلبت مزيدا من الموت والدمار، وأحيت المخاوف بشأن ما قد يحمله شتاء آخر يفتقر إلى إمدادات موثوقة من الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا.

وأشار "محمد يحيى" إلى أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تكن طرفا في ترتيبات أوليشكي، إلا أنها تابعتها عن كثب وكانت على أهبة الاستعداد لمساعدة المدنيين خلال فترة الهدنة الإنسانية.

وأوضح أنه في الحالات التي يعيق فيها القتال الوصول الإنساني المنتظم، تظل الترتيبات المؤقتة شريان حياة حيويا للمدنيين، ووسيلة فعالة لتحويل تلك الالتزامات إلى واقع ملموس. لكنه شدد على أنها لا تعفي الأطراف من التزاماتها بحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني وأصولهم، مشيرا إلى أن هذا العام شهد ارتفاعا حادا في الهجمات التي تستهدفهم. وأضاف: "يمكن للمساعدات الإنسانية أن تساعد الناس على الصمود في ظل انقطاع الكهرباء، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن شبكة كهرباء تتعرض للتدمير المتكرر جراء الهجمات".

وحدد "محمد يحيى" ثلاثة مطالب: حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، أينما كانوا. السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين بشكل آمن ودون أي عوائق. البناء على الفرصة المتاحة في أوليشكي، والسعي نحو ترتيبات عملية تسمح بمرور المساعدات، وتتيح للمدنيين الانتقال طواعية إلى مناطق أكثر أمانا.