اليونان: إنقاذ المزيد من المهاجرين قبالة جزيرة جافدوس

أعلنت السلطات اليونانية اليوم / الثلاثاء / أنه تم العثور على 88 مهاجرا وإنقاذهم قبالة سواحل جزيرة جافدوس - وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب جزيرة كريت - وذلك في عمليتين منفصلتين خلال الساعات القليلة الماضية.

ففي العملية الأولى، رصدت طائرة تابعة لوكالة "فرونتكس" قاربا يقل 35 أجنبيا على بعد 22 ميلا بحريا جنوب جافدوس في وقت متأخر من الليلة الماضية، وجرى نقل جميع الركاب إلى البر الرئيسي.

وفي عملية ثانية صباح اليوم، رصدت طائرة بدون طيار تابعة لـ"فرونتكس" قاربا مطاطيا على متنه نحو 53 شخصا، على بعد 32 ميلا بحريا جنوب الجزيرة، حيث قامت الوكالة بانتشالهم ونقلهم إلى ميناء باليوخورا.