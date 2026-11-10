مصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء حوادث سير في بلغاريا

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لقي أحد عشر شخصا حتفهم وأُصيب 48 آخرون جراء حوادث اصطدام عدة سيارات على كلا المسارين بطريق سريع في جنوب شرق بلغاريا.

وأعلنت السلطات البلغارية، اليوم /الثلاثاء/، أن لقطات جوية أظهرت سيارات مهشمة بين شاحنات وسط ضباب كثيف قرب مدينة يامبول، فيما تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين إثر حادث شمل أكثر من 50 مركبة.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء رومين راديف للصحفيين: "حصيلة الضحايا في هذه المرحلة هي 11 قتيلا و48 مصابا".

ووقعت الحوادث، صباح اليوم، قرب مدينة يامبول، على طريق "تراكيا" السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورجاس المطلة على البحر الأسود.