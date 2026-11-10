الرئيس الأوكراني يبحث مع نظيره الفنلندي محادثات السلام في أبو ظبي

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب محادثات السلام الثلاثية التي أجريت، اليوم /الثلاثاء/، بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في إمارة أبو ظبي، داعيًا روسيا إلى الالتزام بتخفيف حدة التوتر وتحقيق السلام.

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه عقد اجتماع مع الجانب الأوروبي على هامش المحادثات الثلاثية، مؤكدًا أن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لضمان أن تسفر المفاوضات عن نتائج.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا وشركاءها ملتزمون ببذل جهود جادة لمتابعة تدابير تخفيف التوتر، ووضع ضمانات أمنية فعالة، والتقريب من تحقيق سلام حقيقي، داعيًا روسيا إلى تنبي النهج ذاته.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه اتفق مع نظيره الفنلندي على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق السلام.

وعُقد اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في أبو ظبي اليوم ويستمر حتى غدا /الأربعاء/، وستتولى الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات على المستوى العملي بين أوكرانيا وروسيا.

وقد أجرى زيلينسكي محادثة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قبل بدء الاجتماع الثلاثي.