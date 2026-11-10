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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر نماذج استرشادية للتقييمات في العلوم الشرعية والعربية لطلاب المرحلة الإعدادية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

 أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية نشر نماذج استرشادية وتجريبية للتقييمات في المواد الشرعية والعربية لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية، وذلك لتكون دليلًا استرشاديًا للمعلمين والطلاب خلال العام الدراسي الحالي، في إطار تطبيق التقييمات هذا العام.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف ومتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمتابعة فضيلة الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، وكيل القطاع لشؤون التعليم، وفضيلة الدكتور سيد حسن، وكيل القطاع لشؤون المناطق والخدمات.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه النماذج تأتي في إطار التهيئة والتجريب، وتهدف إلى تقديم تصور استرشادي للمعلمين والطلاب بشأن طبيعة التقييمات وأنماط الأسئلة ومستوياتها، بما يساعد المعلمين على الاستفادة منها في إعداد التقييمات الصفية، ويتيح للطلاب فرصًا للتدريب والممارسة والتعرف على المهارات والمعارف المستهدفة.

نماذج استرشادية للتقييمات في العلوم الشرعية والعربية

وأكد القطاع أن النماذج المنشورة ذات طبيعة استرشادية وتجريبية خلال العام الدراسي الحالي، ولا يُقصد بها حصر أساليب التقييم أو التقيد الحرفي بالأسئلة الواردة فيها، وإنما تستهدف دعم المعلمين في تنويع أدوات التقويم، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وقياس مستويات الفهم والاستيعاب والتطبيق، بما يتناسب مع طبيعة المواد الشرعية والعربية وخصوصية التعليم الأزهري.

وأشار القطاع إلى أن التقويم التربوي الفاعل لا يقتصر على قياس ما حصّله الطالب من معلومات، بل يمثل وسيلة أساسية لتحسين عملية التعلم، والكشف المبكر عن جوانب القوة والضعف، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، وتوجيه الممارسات التدريسية نحو تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

كما شدد على أهمية الاستفادة منها في تعزيز الممارسات التربوية السليمة، وتنمية مهارات التفكير والفهم والتحليل لدى الطلاب، والانتقال من الاقتصار على الحفظ والاستظهار إلى الفهم الواعي والتطبيق السليم، مع المحافظة على المكانة العلمية والتربوية للعلوم الشرعية والعربية في المنظومة التعليمية الأزهرية.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية المعلمين إلى التعامل مع هذه النماذج بمرونة تربوية، وتوظيفها بما يتناسب مع مستويات الطلاب واحتياجاتهم التعليمية، كما دعا الطلاب إلى الاستفادة منها في التدريب والتعلم الذاتي، مؤكدًا أن الغاية من التقييم ليست مجرد الحصول على درجة، وإنما تحسين التعلم، وتنمية القدرات، وبناء الثقة لدى المتعلم.

وتؤكد الإدارة المركزية للتعليم  بقطاع المعاهد الأزهرية أن إتاحة هذه النماذج تأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير أدوات التقويم، ودعم المعلمين والطلاب، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال تجمع بين رسوخ العلم، وسلامة الفكر، وحسن الخلق. ويمكن تحميل النماذج من خلال الرابط التالي : اضغــــط هنـــا 
 

قطاع المعاهد الأزهرية نماذج استرشادية العلوم الشرعية طلاب المرحلة الإعدادية

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