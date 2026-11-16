الحكومة العراقية: تنسيق مع إقليم كردستان بشأن ملاحقة شبهات تهريب النفط

أعلنت الحكومة العراقية، التنسيق مع إقليم كردستان بشأن ملاحقة شبهات تهريب النفط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقالت الحكومة العراقية: “منحنا كتائب حزب الله مهلة للخروج من جرف النصر ولن تستمر طويلا”.

وفي وقت سابق، أعلن العراق حظر تطبيق تيليجرام بذريعة "الأمن القومي"، وذلك بعد فترة وجيزة من حظر الأردن للتطبيق بتهمة "نشر التطرف"، وتسهيل النشاط غير القانوني وتهديد الأمن القومي.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن هذا التقييد يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الأنشطة غير القانونية على المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى الجرائم الإلكترونية، والتهديدات، والابتزاز، وانتشار المحتوى المتطرف، ضمن مخاوفها.